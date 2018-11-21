В Ростове-на-Дону открылось генконсульство Узбекистана

На сегодня в России живут и работают около миллиона мигрантов из Узбекистана – порядка 10%, в 2018 году республика стала лидером по числу прибывших.

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. В Ростове-на-Дону открыли генеральное консульство Узбекистана, сообщается в Telegram-канале Министерства юстиции.

Соответствующий указ подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Sputnik / Павел Лисицын Узбекистан на Урале: как открывалось генконсульство в Екатеринбурге 13

На прошлой неделе генконсульство Узбекистана торжественно открыли в Екатеринбурге, там состоялась торжественная церемония поднятия флага, в мероприятии приняли участие министр внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов и полномочный посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов. Всего в этом году МИД Узбекистана открыл три генконсульства – в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

Приоритетная задача консульств – обеспечение защиты прав и интересов граждан Узбекистана, которые постоянно или временно проживают в России.

На сегодня узбекистанцы составляют 10% от всех мигрантов в России – около 10%. В 2018 году республика лидирует по числу прибывших в РФ.