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Бизнес-центр на берегу Дона

В Ростове-на-Дону открылось генконсульство Узбекистана

Sputnik / Александр Поготов
Миграция
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На сегодня в России живут и работают около миллиона мигрантов из Узбекистана – порядка 10%, в 2018 году республика стала лидером по числу прибывших.

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. В Ростове-на-Дону открыли генеральное консульство Узбекистана, сообщается в Telegram-канале Министерства юстиции.

Соответствующий указ подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Торжественный прием по поводу открытия Генерального консульства Республики Узбекистан в Екатеринбурге. Посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов, губернатор Евгений Куйвашев.
Sputnik / Павел Лисицын
Узбекистан на Урале: как открывалось генконсульство в Екатеринбурге
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На прошлой неделе генконсульство Узбекистана торжественно открыли в Екатеринбурге, там состоялась торжественная церемония поднятия флага, в мероприятии приняли участие министр внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов и полномочный посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов. Всего в этом году МИД Узбекистана открыл три генконсульства – в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

Приоритетная задача консульств – обеспечение защиты прав и интересов граждан Узбекистана, которые постоянно или временно проживают в России.

На сегодня узбекистанцы составляют 10% от всех мигрантов в России – около 10%. В 2018 году республика лидирует по числу прибывших в РФ.

Теги:
Мигранты, Генеральное консульство Узбекистана, Ростов-на-Дону



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