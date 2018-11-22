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Мигранты из Китая демонстрируют документы

Жительница Владивостока помогла приехать в Россию 600 нелегалам

© Sputnik / Виталий Аньков
Миграция
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С 2015 по 2017 год злоумышленница помогала иностранцам незаконно въезжать в РФ.

ТАШКЕНТ, 22 ноя - Sputnik. Суд во Владивостоке приговорил местную жительницу почти к двум годам лишения свободы условно за участие в организации незаконного въезда в Россию свыше 600 мигрантов, передает пресс-служба прокуратуры Приморья.

По информации правоохранителей, москвич и житель Приморского края создали преступную группу для незаконного ввоза в РФ иностранцев. В состав группы вошла и фигурантка.

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"Злоумышленники … изготавливали поддельные гарантийные письма об обязательствах по приему иностранных граждан, обеспечивая въезд последним на территорию РФ. За оказанные услуги члены организованной группы получали от иностранцев вознаграждение … от 5,5 тысячи до 7,5 тысячи рублей", - говорится в сообщении.

В результате с декабря 2015 по июль 2017 года для работы в РФ незаконно въехали свыше 600 иностранцев. Действия организованной группы выявило управление ФСБ России по Приморскому краю.

Суд назначил женщине один год и 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года и штрафом в 100 тысяч рублей, уточнили в прокуратуре.

Личности незаконных мигрантов установлены, некоторые из них сами вернулись на родину, в отношении других решается вопрос о депортации.

Теги:
Миграция, Владивосток, Россия



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