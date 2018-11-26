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Контрольно-пропускной пункт на границе

Узбекистанка хотела попасть в Россию, минуя паспортный контроль

© Sputnik / Самвел Сепетчян
Миграция
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Иностранке был запрещен въезд в РФ до 2021 года.

ТАШКЕНТ, 26 ноя – Sputnik. Гражданка Узбекистана проведет девять месяцев в колонии-поселении в связи с незаконным пересечением границы РФ. Об этом сообщают астраханские СМИ.

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Гражданка Узбекистана хотела попасть на территорию Турции в чемодане

Женщина попыталась в ночи перейти государственную границу в обход пункта пропуска. Нелегально оказаться в России ей помог местный житель. Однако нарушителей арестовал пограничный наряд.

Помощник иностранки по решению суда также отправился в колонию-поселение на шесть месяцев.

Напомним, в сентябре гражданка Узбекистана хотела попасть на территорию Турции в чемодане. Полиция арестовала девушку.

Теги:
Мигранты, Россия, Узбекистан



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