Узбекистанка хотела попасть в Россию, минуя паспортный контроль

Иностранке был запрещен въезд в РФ до 2021 года.

ТАШКЕНТ, 26 ноя – Sputnik. Гражданка Узбекистана проведет девять месяцев в колонии-поселении в связи с незаконным пересечением границы РФ. Об этом сообщают астраханские СМИ.

© Sputnik / Евгений Одиноков Гражданка Узбекистана хотела попасть на территорию Турции в чемодане

Женщина попыталась в ночи перейти государственную границу в обход пункта пропуска. Нелегально оказаться в России ей помог местный житель. Однако нарушителей арестовал пограничный наряд.

Помощник иностранки по решению суда также отправился в колонию-поселение на шесть месяцев.

Напомним, в сентябре гражданка Узбекистана хотела попасть на территорию Турции в чемодане. Полиция арестовала девушку.