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Посетитель в многофункциональном миграционном центре Москвы

Создают замкнутые анклавы: сколько мигрантов работают в России незаконно

© Sputnik / Максим Блинов
Миграция
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Нелегальная работа значительно осложняет вхождение иностранных трудовых мигрантов в российское общество, считает замглавы Федерального агентства по делам национальностей РФ Михаил Мишин.

ТАШКЕНТ, 4 дек – Sputnik. Более трех миллионов иностранных граждан, прибывших в Россию с целью трудоустройства, не смогли найти работу или трудятся нелегально, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) РФ Михаила Мишина.

По данным МВД России, которые Мишин привел на заседании в Совете Федерации, посвященном совершенствованию взаимодействия разных уровней власти с общественными объединениями, содействующими адаптации и интеграции мигрантов, в 2017 году в страну въехало более 15 миллионов иностранных граждан. Из них 4 миллиона 850 тысяч указали в качестве цели въезда работу. В России насчитывается около 10 миллионов приезжих, что составляет почти 7% от населения страны.

"По официальным данным, разрешение на работу получило всего 150 тысяч мигрантов, а патенты получили почти миллион 700 тысяч. Таким образом, более трех миллионов иностранных граждан, прибывших с целью трудоустройства, не реализовали свои планы, либо осуществляют свою трудовую деятельность в обход установленных норм", - отметил замглавы ФАДН РФ.

Посетители в многофункциональном миграционном центре Москвы, архивное фото
© Sputnik / Максим Блинов
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Нелегальная работа значительно осложняет вхождение иностранных трудовых мигрантов в российское общество. По словам Мишина, они предпочитают использовать уже сформировавшиеся земляческие неформальные связи, то создают замкнутые анклавы, в которых российское законодательство действует весьма ограничено.

По официальным данным, в настоящее время на заработках за пределами Узбекистана находятся 2,6 миллиона человек (около 20% экономически активного населения) из 33 миллионов человек. По данным МВД РФ, граждане Узбекистана составляют порядка 10% (около миллиона человек) от всех мигрантов в России.




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