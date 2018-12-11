Путин считает несправедливой либерализацию наказания для иностранцев

Новый вид наказания для иностранцев за преступления небольшой или средней тяжести ранее предлагал ввести глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что не поддерживает либерализацию наказаний для иностранных граждан, поскольку, это было бы несправедливо по отношению к россиянам, сообщает РИА Новости.

Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов предложил ввести в России новый вид наказания для иностранцев за преступления небольшой или средней тяжести: выдворение с запретом на въезд на несколько лет.

"По поводу либерализации наказаний иностранным гражданам, вместо уголовного наказания или вместо лишения свободы и штрафов отправлять их на родину - не согласен. Смотрите - мы поставим граждан России и иностранцев в разное положение. За одно и то же деяние может оказаться российский гражданин за решеткой, а иностранец просто отправится на родину. Ох, какое наказание для него", - сказал Путин на заседании СПЧ.

Он напомнил, что с большинством стран СНГ у РФ нет визового режима.

"Выслали на родину - он сел на самолет в аэропорту и прилетел в другой город Российской Федерации. Вышел и пошел себе гулять. И все, наказание закончилось", - добавил Путин.

Как сообщалось ранее, наиболее распространенными правонарушениями иностранных граждан, влекущими административное выдворение, являются нарушение правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации и незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ.