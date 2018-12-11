22:01 11 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.22
  • EUR9456.46
  • USD8312.64
Поиск
Президент РФ Владимир Путин

Путин считает несправедливой либерализацию наказания для иностранцев

© Sputnik / Сергей Гунеев
Миграция
Получить короткую ссылку
53 0 0

Новый вид наказания для иностранцев за преступления небольшой или средней тяжести ранее предлагал ввести глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что не поддерживает либерализацию наказаний для иностранных граждан, поскольку, это было бы несправедливо по отношению к россиянам, сообщает РИА Новости.

Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов предложил ввести в России новый вид наказания для иностранцев за преступления небольшой или средней тяжести: выдворение с запретом на въезд на несколько лет.

"По поводу либерализации наказаний иностранным гражданам, вместо уголовного наказания или вместо лишения свободы и штрафов отправлять их на родину - не согласен. Смотрите - мы поставим граждан России и иностранцев в разное положение. За одно и то же деяние может оказаться российский гражданин за решеткой, а иностранец просто отправится на родину. Ох, какое наказание для него", - сказал Путин на заседании СПЧ.

Он напомнил, что с большинством стран СНГ у РФ нет визового режима.

"Выслали на родину - он сел на самолет в аэропорту и прилетел в другой город Российской Федерации. Вышел и пошел себе гулять. И все, наказание закончилось", - добавил Путин.

Как сообщалось ранее, наиболее распространенными правонарушениями иностранных граждан, влекущими административное выдворение, являются нарушение правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации и незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Фонарь такси на крыше автомобиля в Баку
    Такси без табака

    В Азербайджане вступили в силу новые штрафы для водителей и пассажиров: нельзя курить в салонах и выбрасывать окурки в неположенном месте.

  • Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
    Свои люди

    Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил снять ограничения на участие белорусских спортсменов в игровых видах спорта в России.

  • Видео
    Лихо закрутил

    Камеры наружного наблюдения зафиксировали опасную езду в центре Сухума: водитель "Мерседеса" сделал несколько кругов и врезался в здание.

  • Праворульный автомобиль
    Бунт "праворулек"

    Представители инициативы "Правый руль" угрожают возобновить акции протеста и перекрыть дорогу, ведущую к армяно-грузинской границе.

  • Знак на таможенном посту на границе Латвия - Россия
    Латвийский транзит

    Пограничники в Псковской области задержали восьмерых выходцев из Юго-Восточной Азии, пытавшихся проникнуть в Латвию в специально сделанных скрытых полостях грузовика.

  • Президентский Дворец в Вильнюсе
    Странная аналогия

    Советник президента Литвы Нериюс Алексеюнас сравнил республику с малярийным комаром.

  • Водолаз
    Неожиданный улов

    Со дна Днестра недалеко от Бендер подняли загадочный объект – глиняную голову, которой, как полагают местные эксперты, не менее 100 лет.

  • Юри Ратас
    Хотим еще!

    Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил о поддержке его страной идеи введения дополнительных санкций против России.

  • Учителя Южной Осетии проходят курсы повышения квалификации по русскому языку
    Уроки русского

    Специалисты из Северной Осетии проведут курсы повышения квалификации для югоосетинских преподавателей русского языка.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Подготовка Ташкента к празднованию Нового Года
Елочка, гори: как в Ташкенте устанавливают главную новогоднюю красавицу
Ни еды, ни воды: как живут афганские беженцы в лагере под Кабулом
Ни еды, ни воды: шокирующие кадры из лагеря афганских беженцев
Как россияне относятся к Узбекистану
Что думают об Узбекистане россияне

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054