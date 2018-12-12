Казахстан договорился с Таджикистаном об изменении правил миграции

Теперь граждане одной из стран смогут пребывать в другой без регистрации до 30 дней, ранее срок составлял всего 5 дней.

ТАШКЕНТ, 12 дек - Sputnik. Мажилис Казахстана ратифицировал соглашение с Таджикистаном об изменении миграционного законодательства, сообщается в трансляции на сайте нижней палаты парламента.

Теперь граждане с обеих сторон могут пребывать в этих странах без обязательной регистрации 30 дней вместо пяти. Также после пересечения государственной границы можно находиться в стране 90 дней.

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По мнению депутатов, это будет способствовать созданию благоприятных условий и развитию международных отношений.

Согласно статистике, с января 2018 года в Казахстан въехали 492 тысячи граждан Таджикистана, из них зарегистрировались только 56 тысяч. Часть приезжих прибыли в страну по служебным делам, количество туристов составило 10 тысяч.