В РФ могут ввести новый вид наказания для мигрантов-нарушителей

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Глава Совета по правам человека России (СПЧ) Михаил Федотов предложил внедрить новый вид наказания для мигрантов за незначительные правонарушения, передает РИА Новости.
"Значительно сократить число обитателей наших мест принудительного содержания можно было бы за счет гуманизации мер ответственности в отношении иностранных граждан. Совет предлагает дополнить Уголовный кодекс новым видом уголовно-правового воздействия в отношении иностранных граждан, совершивших преступления небольшой или средней тяжести, - выдворением обвиняемого за пределы Российской Федерации с последующим запретом на въезд в течение нескольких лет", - заявил Федотов.
Он отметил, что мера позволит изменить процедуру депортации, и мигранту не придется отбывать долгие месяцы заключения за решеткой в центре содержания иностранных граждан, ожидая выдворения из РФ.