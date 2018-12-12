В РФ могут ввести новый вид наказания для мигрантов-нарушителей

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Глава Совета по правам человека России (СПЧ) Михаил Федотов предложил внедрить новый вид наказания для мигрантов за незначительные правонарушения, передает РИА Новости.

© Sputnik / Максим Блинов Создают замкнутые анклавы: сколько мигрантов работают в России незаконно

"Значительно сократить число обитателей наших мест принудительного содержания можно было бы за счет гуманизации мер ответственности в отношении иностранных граждан. Совет предлагает дополнить Уголовный кодекс новым видом уголовно-правового воздействия в отношении иностранных граждан, совершивших преступления небольшой или средней тяжести, - выдворением обвиняемого за пределы Российской Федерации с последующим запретом на въезд в течение нескольких лет", - заявил Федотов.

Он отметил, что мера позволит изменить процедуру депортации, и мигранту не придется отбывать долгие месяцы заключения за решеткой в центре содержания иностранных граждан, ожидая выдворения из РФ.