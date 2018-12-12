Первая партия трудовых мигрантов из Узбекистана приехала в Болгарию

Узбекистанцы будут трудиться на кондитерском предприятии.

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. В Болгарию приехала первая официальная группа трудовых мигрантов из Узбекистана, пишет nuz.uz.

Отправились граждане республики на работу в другую страну благодаря соглашению, которое подписали Агентство внешних трудовых отношений при Министерстве труда Узбекистана и болгарская компания Excellence Solutions Group.

© Новости Узбекистана В Болгарию прибыла первая официальная группа трудовых мигрантов из Узбекистана

Узбекистанцы будут работать на крупнейшей кондитерской фабрике Болгарии SI Commercial 7.

Ранее сообщалось, что в 2019 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев может посетить Болгарию. Болгарский лидер высоко оценил состояние двусторонних отношений, указав на имеющийся потенциал для наращивания сотрудничества.