20:34 12 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.22
  • EUR9456.46
  • USD8312.64
Поиск

Первая партия трудовых мигрантов из Узбекистана приехала в Болгарию

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Миграция
Получить короткую ссылку
78 0 0

Узбекистанцы будут трудиться на кондитерском предприятии.

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. В Болгарию приехала первая официальная группа трудовых мигрантов из Узбекистана, пишет nuz.uz.

Отправились граждане республики на работу в другую страну благодаря соглашению, которое подписали Агентство внешних трудовых отношений при Министерстве труда Узбекистана и болгарская компания Excellence Solutions Group.

В Болгарию прибыла первая официальная группа трудовых мигрантов из Узбекистана
© Новости Узбекистана
В Болгарию прибыла первая официальная группа трудовых мигрантов из Узбекистана

Узбекистанцы будут работать на крупнейшей кондитерской фабрике Болгарии SI Commercial 7.

Ранее сообщалось, что в 2019 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев может посетить Болгарию. Болгарский лидер высоко оценил состояние двусторонних отношений, указав на имеющийся потенциал для наращивания сотрудничества.

Теги:
трудовые мигранты, Узбекистан, Болгария



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Манвел Григорян
    Будет сидеть!

    Суд отказался освобождать бывшего замминистра обороны Армении под залог в 41 тысячу долларов.

  • Горные лыжи
    С миру по нитке

    Лучшая латвийская горнолыжница начала публичный сбор средств, которые помогут ей полноценно провести наступивший сезон.

  • Электренай ТЭС
    До лучших времен

    В Литве решили остановить работу восьмого блока крупнейшей в стране тепловой электрической станции в Электренае.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Подготовка Ташкента к празднованию Нового Года
Елочка, гори: как в Ташкенте устанавливают главную новогоднюю красавицу
Операция космонавтов по обследованию обшивки Союза МС-09
Российские космонавты обнаружили отверстие в корабле "Союз МС-09"
Кто больше всего заплатит налогов в бюджет Узбекистана

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054