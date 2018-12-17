Строя мосты дружбы: как кореец подружил узбеков и петербуржцев

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik, Дмитрий Матвеев. Прежде чем начать рассказ о нашем герое, стоит вспомнить недавнее очень важно для узбекско-российских отношений событие. В середине сентября 2018 года в петербургском Доме дружбы народов Ленобласти прошли Дни узбекской культуры, в рамках которых представители Петербурга заключили соглашение о сотрудничестве со Славянским национальным центром Ферганской области. Там же был открыт интерактивный музей узбекской культуры и состоялась выставка узбекского художника Муродуллы Дониерова.
Важную роль в организации этого события сыграл житель Санкт-Петербурга Андрей Дюгай.
В 1930-е годы его предки попали под массовое переселение корейцев с Дальнего Востока в Среднюю Азию, а там люди часто меняли свои фамилии, приспосабливаясь к местным реалиям.
“Многие корейцы в 1937 году начали добавлять к своим фамилиям приставку “гай”. У нас очень много таких фамилий — Когай, Югай, Дюгай. Впрочем, многие украинцы действительно принимают меня за своего”, — рассказал собеседник.
Отец Андрея — кореец по национальности и журналист-международник по профессии, а мать русская, переехавшая с Урала в Узбекистан после учебы по распределению.
До 2007 года Дюгай жил в Узбекистане с постоянными отрывами на учебу и работу в других странах, а затем переехал в Россию. Он сильно скучает по своей родине.
“Я до сих пор помню одну устоявшуюся традицию в Узбекистане. Утром очень рано по домам ходили женщины и предлагали привезенное из кишлаков молоко, крича на всю улицу на ломаном русском: “кислый, пресный молоко”. Для меня до сих пор загадка, почему они назвали его “пресный”, но это было так. “Кислое” молоко по-узбекски называется “катык” и очень похоже на кефир”, — вспомнил Андрей Дюгай.
По его словам, эти женщины и подростки, которые по утрам предлагали людям молоко или лепешки, врезались ему в память.
Он добавил, что в Узбекистане у него много друзей детства и бывших партнеров, и именно через них ему удается наладить диалог между двумя странами.
Андрей и не планировал изначально покидать родную страну, но слишком жаркий климат стал плохо отражаться на здоровье.
"Летом очень жарко, и давление стало зашкаливать. Пока было только у меня, терпел, но как отразилось на детях, решили переехать”, — объяснил свое решение Андрей. Детей у него двое — сыну сейчас 20 лет, а дочери 15.
Еще одним ярким воспоминанием юности он назвал свое совершеннолетие. когда в полной мере ощутил истинное узбекское гостеприимство.
"Вместо приглашенных 10 человек пришли 70, так что у всех соседей стулья и столы просить пришлось. Представляете себе такой сюрприз? 70 человек пришли в трехкомнатную квартиру. Мы поставили столы даже в коридоре, парадной и на лоджии”, — вспоминает Андрей.
Он добавил, что в Петербурге такое на торжествах встречается редко, а у него на родине это в порядке вещей. Обычно по торжественным случаям дают утренний плов, на который стекается очень много народа.
Свое гостеприимство Андрей старается проявлять и за тысячи километров от дома, всегда готовый к приему гостей.
Сейчас наш собеседник работает по своей первой профессии и предпочитает называть себя “организатор производства”. Фактически он занимается продвижением и развитием стартапов, хотя сам такого определения не любит. Проекты самые различные — от животноводства и рок-музыки до международных отношений.
Восточная не сказка, а быль: жизнь узбекистанцев в Санкт-Петербурге =>>
Безусловно, не забывает он и о своей родине, при возможности оказывая поддержку своим землякам в России и напротив – пропагандируя и продвигая российские проекты в Узбекистане.
"Недавно я стал свидетелем официального вступления Республики Узбекистан в Межпарламентскую ассамблею СНГ. И хочу отметить, что это событие открывает для нас новые возможности сотрудничества — как в сфере культуры, так и экономики”, — подытожил он.
В любом случае, убежден Андрей Дюгай, два народа объединяет многовековая история и неразрывные культурные узы, которые необходимо укреплять.