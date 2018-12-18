В России упростили получение гражданства

ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. Во вторник Госдума России приняла в третьем чтении закон об упрощении получении гражданства, президент Владимир Путин получает особые полномочия в этом вопросе, сообщает РИА Новости.
В упрощенном порядке получить российские паспорта смогут в первую очередь соотечественники, проживающие в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, там, где происходят вооруженные конфликты или смена политического режима.
Также закон предусматривает особые льготы для участников государственной программы переселения.
Как заявил журналистам председатель Государственной думы Вячеслав Володин, в первую очередь поправки позволят поддержать соотечественников на Украине.
Ранее стали известны результаты исследования американских социологов, согласно которому каждый седьмой житель СНГ хочет мигрировать. Самая неблагополучная в этом смысле страна – Армения.