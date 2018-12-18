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В России упростили получение гражданства

© Sputnik / Алексей Куденко
Миграция
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Особые полномочия получил президент Российской Федерации Владимир Путин.

ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. Во вторник Госдума России приняла в третьем чтении закон об упрощении получении гражданства, президент Владимир Путин получает особые полномочия в этом вопросе, сообщает РИА Новости.

В упрощенном порядке получить российские паспорта смогут в первую очередь соотечественники, проживающие в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, там, где происходят вооруженные конфликты или смена политического режима.

Рабочие-строители на крыше здания в Москве.
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Каждый седьмой житель СНГ хочет стать мигрантом

Также закон предусматривает особые льготы для участников государственной программы переселения.

Как заявил журналистам председатель Государственной думы Вячеслав Володин, в первую очередь поправки позволят поддержать соотечественников на Украине.

Ранее стали известны результаты исследования американских социологов, согласно которому каждый седьмой житель СНГ хочет мигрировать. Самая неблагополучная в этом смысле страна – Армения.

Теги:
Госдума РФ, Россия, гражданство



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