В России упростили получение гражданства

ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. Во вторник Госдума России приняла в третьем чтении закон об упрощении получении гражданства, президент Владимир Путин получает особые полномочия в этом вопросе, сообщает РИА Новости.

В упрощенном порядке получить российские паспорта смогут в первую очередь соотечественники, проживающие в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, там, где происходят вооруженные конфликты или смена политического режима.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Каждый седьмой житель СНГ хочет стать мигрантом

Также закон предусматривает особые льготы для участников государственной программы переселения.

Как заявил журналистам председатель Государственной думы Вячеслав Володин, в первую очередь поправки позволят поддержать соотечественников на Украине.

Ранее стали известны результаты исследования американских социологов, согласно которому каждый седьмой житель СНГ хочет мигрировать. Самая неблагополучная в этом смысле страна – Армения.