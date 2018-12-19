Почему россияне против приезда мигрантов из ЦА

Данные опроса показывают, что жители России считают, что мигранты несут с собой больше проблем, чем блага для принимающей страны.

ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Россияне рассказали о том, что они думают об иммиграции и ее влиянии на жизнь страны и как воспринимают присутствие приезжих из других стран в ряде сфер.

В соответствии с данными Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), граждане России стали лучше относиться к приезжим из-за границы, однако по-прежнему видят в этом негативные последствия.

"Согласно полученным данным, 51 процент опрошенных считают, что из-за мигрантов в России растет преступность, а 49 процентов респондентов отметили конкуренцию на рынке труда", - пишет ВЦИОМ.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Каждый седьмой житель СНГ хочет стать мигрантом

При этом 48 процентов россиян полагают, что приезжие восполняют нехватку рабочих рук на низкоквалифицированной и малооплачиваемой работе. Одновременно 50 % опрошенных выступают за поддержку въезда молодых и образованных граждан и ограничение притока нетрудоспособных и малообразованных иммигрантов.

Наиболее негативно граждане РФ настроены к появлению мигрантов на различных позициях в органах местной власти и самоуправления (74% против), правоохранительных органах (69%), образовании (58%), общественном транспорте (58%), медицине (51%).

Максимально лояльно российские граждане относятся к мигрантам из Беларуси (25%), Украины (21%), Германии (16%) и Казахстана (15%).

В антирейтинге оказались представители таких стран, как Таджикистан (15%), Узбекистан (14%), Украина (13%), США (11%), Китай (9%).