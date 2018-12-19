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Паспорт РФ

Еще один уроженец Узбекистана получил российское гражданство

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Миграция
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Всего российские паспорта получили 77 человек, а одну уроженку Москвы гражданства лишили.

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о принятии в гражданство РФ 32 иностранцев и их детей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Среди принятых в гражданство один уроженец Узбекистана, четыре уроженца Таджикистана, итальянец Флавиано Бисатти, шесть азербайджанцев и сын одной представительницы этой страны, три уроженца Афганистана, одна уроженка Армении, три вьетнамца, а также двое детей одной из них, индус Малик Сукеш с двумя детьми, четыре уроженца Молдавии и сын одного из них, уроженка Украины Валентина Скляр, а также родившаяся во Франции Ксения Трубецкая.

Кроме того, президент удовлетворил заявление о выходе из гражданства Российской Федерации Амбросимовой Елизаветы Дмитриевны, родившейся 12 декабря 1988 года в Москве.

Напомним, в конце ноября в гражданство России вступили 15 уроженцев Узбекистана.

По данным МИД РФ, число иностранных граждан и лиц без гражданства, получивших российское гражданство, выросло на 4% в 2018 году и превысило цифру в 239 тысяч человек.

 




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