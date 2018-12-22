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Иностранные рабочие

В МВД России назвали число нелегальных мигрантов

© Sputnik / Виталий Аньков
Миграция
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На сегодня на территории Российской Федерации живут и работают около двух миллионов иностранцев без регистрации.

ТАШКЕНТ, 22 дек - Sputnik. В МВД России рассказали, сколько мигрантов находится в России на нелегальном положении, сообщает Sputnik Таджикистан.

На сегодня в РФ живут и работают около 10 миллионов иностранцев, около двух миллионов из них – без документов или регистрации.

Российский паспорт
© Sputnik / Саид Царнаев
В России упростили получение гражданства

Как заявила врио начальника миграционного глава министерства Валентина Казакова, учеты позволяют отслеживать незаконных мигрантов вплоть до субъекта, в котором они находятся.

Ранее сообщалось об упрощении в России получения гражданства, соответствующий закон Госдума приняла во вторник. Поправки предполагают облегчение процедуры для соотечественников и участников государственной программы переселения. В первую очередь они помогут поддержать граждан Украины с российскими корнями.

Теги:
МВД, Россия, Эмигранты



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