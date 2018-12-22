В МВД России назвали число нелегальных мигрантов

На сегодня на территории Российской Федерации живут и работают около двух миллионов иностранцев без регистрации.

ТАШКЕНТ, 22 дек - Sputnik. В МВД России рассказали, сколько мигрантов находится в России на нелегальном положении, сообщает Sputnik Таджикистан.

На сегодня в РФ живут и работают около 10 миллионов иностранцев, около двух миллионов из них – без документов или регистрации.

© Sputnik / Саид Царнаев В России упростили получение гражданства

Как заявила врио начальника миграционного глава министерства Валентина Казакова, учеты позволяют отслеживать незаконных мигрантов вплоть до субъекта, в котором они находятся.

Ранее сообщалось об упрощении в России получения гражданства, соответствующий закон Госдума приняла во вторник. Поправки предполагают облегчение процедуры для соотечественников и участников государственной программы переселения. В первую очередь они помогут поддержать граждан Украины с российскими корнями.