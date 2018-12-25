Мигрант хотел нелегально вывезти из России деньги в семи валютах

В общей сложности иностранец пытался вывезти из России свыше четырех миллионов рублей.

ТАШКЕНТ, 25 дек – Sputnik. В аэропорту Минеральных вод правоохранители арестовали таджикистанца, который пытался вывезти из России крупную сумму денег в семи иностранных валютах, передает пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления.

По информации ведомства, мужчина проходил таможенный контроль перед посадкой на международный рейс "Минеральные Воды – Баку". В ходе досмотра сотрудники таможенной службы нашли у иностранца незадекларированную крупную партию валюты.

Отмечается, что у мужчины были евро, доллары, рубли, грузинские лари, иранские реалы, казахские тенге и азербайджанские манаты. В общей сложности гражданин Таджикистана пытался вывезти из России свыше четырех миллионов рублей (почти 60 тысяч долларов).

При этом, согласно таможенному законодательству РФ, декларации подлежит валюта, которая в эквиваленте превышает 10 тысяч долларов.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. За нарушение российского законодательства таджикистанцу грозит штраф и тюремное заключение на срок до четырех лет.