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Денежные купюры и монеты разных стран

Мигрант хотел нелегально вывезти из России деньги в семи валютах

© Sputnik / Михаил Кутузов
Миграция
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В общей сложности иностранец пытался вывезти из России свыше четырех миллионов рублей.

ТАШКЕНТ, 25 дек – Sputnik. В аэропорту Минеральных вод правоохранители арестовали таджикистанца, который пытался вывезти из России крупную сумму денег в семи иностранных валютах, передает пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления.

Задержание преступника
© Pixabay
Контрабандист пытался вывезти валюту из Узбекистана в собственных носках

По информации ведомства, мужчина проходил таможенный контроль перед посадкой на международный рейс "Минеральные Воды – Баку". В ходе досмотра сотрудники таможенной службы нашли у иностранца незадекларированную крупную партию валюты.

Отмечается, что у мужчины были евро, доллары, рубли, грузинские лари, иранские реалы, казахские тенге и азербайджанские манаты. В общей сложности гражданин Таджикистана пытался вывезти из России свыше четырех миллионов рублей (почти 60 тысяч долларов).

При этом, согласно таможенному законодательству РФ, декларации подлежит валюта, которая в эквиваленте превышает 10 тысяч долларов.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. За нарушение российского законодательства таджикистанцу грозит штраф и тюремное заключение на срок до четырех лет.




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