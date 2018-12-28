Как работает Миграционный центр Москвы в новогодние праздники

В связи с новогодними праздниками отменяется автобус от метро до Многофункционального миграционного центра Москвы.

ТАШКЕНТ, 28 дек - Sputnik. Многофункциональный миграционный центр Москвы (ММЦ) не будет работать с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года в связи с новогодними праздниками, говорится на сайте ММЦ.

В указанный период не будет приема по вопросам подачи документов на патент, выдачи патентов, вопросам получения разрешения на временное проживание, вида на жительство и гражданства.

29 декабря 2018 года ММЦ будет работать в обычном режиме. Однако в соответствии с графиком работы выдача документов РВП и ВНЖ производиться не будет.

В период с 30 декабря по 8 января также отменяется маршрут автобуса МЦ1 от станции метро "Лесопарковая" до ММЦ.