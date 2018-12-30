В Ингушетии экс-полицейские незаконно выдали паспорта РФ 145 мигрантам

Бывшие сотрудники полиции получали крупные взятки за оформление документов о приеме в гражданство России.

ТАШКЕНТ, 30 дек – Sputnik. Следователи в Ингушетии завершили расследование уголовного дела в отношении бывших сотрудников полиции, которых обвиняют в получении взятки и незаконной выдаче российских паспортов 145 иностранцам, сообщает региональное СУ СК.

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"По данным следствия, в марте 2017 года начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Сунженскому району, действуя совместно с главным специалистом-экспертом отдела разрешительно-визовой работы управления по вопросам миграции МВД по Ингушетии, получила от гражданки иностранного государства взятку в сумме 170 тысяч рублей за оформление документов о приеме в гражданство России и последующую выдачу паспорта гражданина РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе расследования дела были выявлены и доказаны другие факты внесения одним из обвиняемых в справки о приобретении гражданства заведомо ложных сведений, на основании которых с 2016 по 2017 год 145 иностранцев получили паспорта граждан России.

"Следователями проведен значительный объем следственных действий, в ходе которых оперативно установлено местонахождение указанных иностранных граждан, а незаконно выданные паспорта изъяты и аннулированы, приняты меры к устранению обстоятельств, послуживших основанием совершения преступлений", - уточняет ведомство.

Бывшим сотрудникам полиции предъявлено обвинение по статьям "Получение взятки", "Посредничество во взяточничестве" и "Служебный подлог" УК РФ, санкции которых предусматривают до 12 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.