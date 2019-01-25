Узбекистанцы в числе тех, кто чаще других приезжает в Кыргызстан

В 2018 году в Кыргызстан приехали около 7 миллионов иностранцев, первое место по частоте въездов-выездов в республику заняли граждане Казахстана.

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Граждане Узбекистана оказались в числе лидеров среди иностранцев, наиболее часто посещавших Кыргызстан, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя государственной службы миграции Болотбека Ибраимжанова.

По словам Ибраимжанова, за 2018 год в Кыргызстан приехали около 7 миллионов иностранцев, по частоте въездов-выездов в республику на первом месте граждане Казахстана, затем - России, Узбекистана, Таджикистана, Турции, Китая, Германии, США. В основном это туристы или бизнесмены, которым необходимо получать разрешение на работу в республике.

"Поступления в республиканский бюджет за счет разрешений на осуществление трудовой деятельности за последние пять лет составили порядка 265 миллионов сомов (3,5 миллиона долларов)", - отметил Ибраимжанов.

Он добавил, что Кыргызстан продолжает выполнять взятые ранее на себя международные обязательства в области миграции и предоставляет гражданство ищущим убежище иностранцам, беженцам, инвесторам и этническим кыргызам. За последние пять лет на этом основании гражданство получили 24,3 тысячи человек, 19,8 тысячи из которых - этнические кыргызы.