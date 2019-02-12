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Паспорт гражданина Узбекистана

В Иркутске мошенница чуть не оставила узбекистанца без денег и паспорта

© Sputnik / Валерий Мельников
Миграция
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Мигрант хотел оформить временную регистрацию, однако его документы оказались в руках аферистки.

ТАШКЕНТ,12 фев – Sputnik. В Иркутске 29-летний гражданин Узбекистана стал жертвой мошенницы, передает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

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Иностранец, плохо ориентируясь в миграционном законодательстве РФ, на одном из сайтов в интернете нашел объявление о помощи в оформлении временной регистрации и позвонил по указанному номеру телефона. На звонок ответила девушка и сообщила, что стоимость услуги составит 10 тысяч рублей.

При встрече мигрант передал неизвестной свой паспорт и перевел на реквизиты банковской карты деньги. Через несколько дней иркутянка вновь связалась с потерпевшим и потребовала от него еще десять тысяч рублей за возврат документа. После чего мужчина обратился в полицию.

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Правоохранители выяснили, что аферисткой оказалась 27-летняя уроженка Бурятии. Она объяснила, что хотела воспользоваться правовой неграмотностью узбекистанца.

Полицейские вернули гражданину паспорт, предотвратив тем самым возможные трудности с трудоустройством и пребыванием на территории России.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ "Мошенничество". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Теги:
Иркутск, Мошенничество, мигрант, Узбекистан



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