Сергей Собянин оценил ситуацию с мигрантами в Москве

По словам мэра Москвы, ситуация с мигрантами в городе стабилизировалась, однако еще есть над чем работать.

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Москве удалось отрегулировать миграционные потоки в город, заявил мэр столицы России Сергей Собянин. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан.

"Миграционные потоки в целом отрегулированы. Преступность среди мигрантов на треть снизилась. Это говорит о том, что ситуация стабилизировалась", — сказал Сергей Собянин.

По его словам, объем доходов города от патентов в прошлом году вырос до 17 миллиардов рублей. По словам мэра, раньше эта сумма составляла от 800 миллионов до миллиарда рублей.

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"Огромная легализация налогов, которые мигранты раньше не платили, имеет такую цену. Но сказать, что там все идеально, я не могу. Конечно, надо совершенствовать миграционную работу, работу миграционных центров, миграционной полиции, автоматизированной системы, связанной с федеральными программами обеспечения и их базами данных, работу с быстрым обменом информацией при выдаче патента, миграционных карт и загранпаспортов", — сказал Собянин и отметил, что все это требует дополнительной серьезной работы.

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С начала января стоимость трудового патента в Москве выросла с 4,5 до 5 тысяч рублей, в Подмосковье — с 4,3 до 4,75 тысячи рублей. В столичном департаменте финансов подсчитали, что доходы бюджета столицы от выдачи мигрантам патентов на работу в 2019 году возрастут до 19 миллиардов рублей, эта цифра продолжит увеличиваться с каждым годом.