Сергей Собянин оценил ситуацию с мигрантами в Москве

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Москве удалось отрегулировать миграционные потоки в город, заявил мэр столицы России Сергей Собянин. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан.
"Миграционные потоки в целом отрегулированы. Преступность среди мигрантов на треть снизилась. Это говорит о том, что ситуация стабилизировалась", — сказал Сергей Собянин.
По его словам, объем доходов города от патентов в прошлом году вырос до 17 миллиардов рублей. По словам мэра, раньше эта сумма составляла от 800 миллионов до миллиарда рублей.
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С начала января стоимость трудового патента в Москве выросла с 4,5 до 5 тысяч рублей, в Подмосковье — с 4,3 до 4,75 тысячи рублей. В столичном департаменте финансов подсчитали, что доходы бюджета столицы от выдачи мигрантам патентов на работу в 2019 году возрастут до 19 миллиардов рублей, эта цифра продолжит увеличиваться с каждым годом.