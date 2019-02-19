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Иностранные рабочие у хостела

Владелец гостиницы в Москве фиктивно поставил на учет три тысячи мигрантов

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Миграция
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Тема:
Миграционное законодательство России (125)
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Против директора гостиницы возбудили уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 19 фев – Sputnik. Почти три тысячи иностранцев фиктивно поставили на миграционный учет в одной из гостиниц Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы московского главка МВД полковника внутренней службы Юрия Титова.

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"Оперативники уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве выявили факт организации фиктивной постановки на миграционный учет 2755 иностранных граждан", - сказал он.

Титов указал, что задержан 34-летний руководитель гостиницы в Архангельском переулке, подозреваемый в том, что поставил на миграционный учет иностранцев, зная, что они там жить не будут.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации".

Сотрудники полиции принимают меры к установлению и задержанию лиц, причастных к данному преступлению.

Тема:
Миграционное законодательство России (125)

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Теги:
Нелегальные мигранты, Москва, Мигранты, Россия



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