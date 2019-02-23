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Пассажиры поезда Москва – Душанбе взвешивают багаж на перроне Казанского вокзала

Какая страна стала лидером по притоку мигрантов в Россию

© Sputnik / Антон Белицкий
Миграция
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Тема:
Миграционное законодательство России (126)
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Российские эксперты отмечают, что в 2018 году практически со всеми странами-участниками СНГ произошло сокращение миграционного прироста.

ТАШКЕНТ, 23 фев – Sputnik. Украина по итогам 2018 года лишилась лидерства по притоку мигрантов в Россию, уступив его Таджикистану и пропустив на второе место Казахстан, сообщается в документе Росстата.

© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Согласно данным, приток мигрантов (разница между прибывшими и уехавшими) с Украины в РФ сократился почти в три раза: в 2017 году он составил более 47 тысяч человек, а в 2018 - 14,8 тысячи.

Как указывается в документе, в 2018 году по притоку мигрантов лидирует Таджикистан - свыше 31 тысячи человек, а на втором месте идет Казахстан с показателем в 26,5 тысячи человек.

"В 2018 году в обмене населением практически со всеми странами-участниками СНГ произошло сокращение миграционного прироста", - подчеркивается в документе.

Добавляется, что увеличение прироста наблюдается только в миграционном обмене с Туркменистаном - на 2,7% по сравнению с предыдущим годом (около трех тысяч человек), Арменией - на 2,6% (14,4 тысячи) и Азербайджаном - на 1,6% (8,7 тысячи).

Тема:
Миграционное законодательство России (126)
Теги:
Украина, СНГ, Мигранты, Россия, Таджикистан



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