Таксисты-мигранты будут под усиленным контролем в Московской области

За нарушение требований законодательства о безопасности перевозок к компаниям могут быть применены санкции.

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. В Московской области из-за частых случаев ДТП усилят контроль за работой водителей-мигрантов в такси, сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

По данным ведомства, в 2018 году более 1,5 тысячи нарушений правил перевозок совершили водители-мигранты, что составляет 13% от общего числа нарушений за прошлый год.

Котова подчеркнула, что за нарушение требований законодательства о безопасности перевозок к компаниям могут быть применены санкции. Организациям грозит приостановка деятельности или аннулирование всех разрешений.

Стоит отметить, что согласно законодательству РФ для работы в стране водители-мигранты должны пройти обучение в России, сдать экзамены и получить водительское удостоверение российского образца.

Мигранты не имеют права работать в пассажирских перевозках с иностранными водительскими удостоверениями.