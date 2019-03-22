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Якутск

В РФ призвали не рассматривать инцидент в Якутии в контексте национальности

© Sputnik / Болот Бочкарев
Миграция
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В Якутии идет расследование уголовного дела, возбужденного по признакам изнасилования и похищения человека. В соцсетях появилась информация о том, что преступление совершили выходцы из Средней Азии, она вызвала широкую общественную реакцию.

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Резонансный инцидент в Якутии — преступление конкретных лиц, его нельзя рассматривать как проявление чего-то национального, заявил полпред президента РФ в Дальневосточном Федеральном округе Юрий Трутнев. Об этом сообщает РИА Новости.

"Никогда не задавал вопрос, какой национальности человек — нас так воспитывали, так и должно продолжаться. Мы живем в одной стране, живем вместе, друг другу помогаем. Если взбредет идея начать делиться по национальному принципу, мы все разрушим. Надо друг другу помогать. А те случаи, которые происходят, в том числе в криминальной сфере, надо рассматривать не как проявление чего-то национального, а как преступление закона конкретных лиц. И конкретных лиц наказывать в соответствии с законодательством", — сказал Трутнев журналистам.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Якутии 17 марта возбудило уголовное дело по признакам изнасилования и похищения человека. С заявлением в правоохранительные органы обратилась жительница Якутска.

В соцсетях появилась информация о том, что преступление совершили выходцы из Средней Азии, что вызвало широкий общественный резонанс.

В Якутске прошел стихийный митинг, после чего власти встретились с жителями республики и пообещали усилить борьбу с незаконной миграцией и вызывающим ее незаконным предпринимательством.

© Sputnik / Болот Бочкарев
Минзанятости Узбекистана обеспокоено антимигрантскими акциями в Якутии
По данным Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана, сейчас в Республике Саха работают 11 250 граждан республики. Сотрудники министерства связались с представителем узбекской диаспоры в Якутии Тошпулатом Едгоровым. По его словам, ситуация некритичная, жизни и здоровью узбекистанцев ничего не угрожает. Несмотря на это, Едгоров призвал не терять осторожность и не посещать места массового скопления людей без необходимости.

Ситуация находится под пристальным надзором представителя Агентства по внешней миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана в РФ Саиднумона Мансурова. По его сообщениям, ситуация в Республике Саха стабилизировалась.

Теги:
Якутия, Мигранты, Средняя Азия, национальность



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