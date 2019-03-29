В Челябинске полицейские за взятку не стали выявлять нелегалов

Правоохранители получили от бизнесмена тридцать тысяч рублей.

ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. В Челябинске двоих полицейских подозревают в получении взятки от предпринимателя за отказ проводить миграционные проверки, возбуждено уголовное дело, передает Следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, в марте в Челябинске подозреваемые получили взятку в сумме 30 тысяч рублей от представителя коммерческой организации и не стали проверять соблюдение миграционного законодательства.

"Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников одного из подразделений ГУ МВД России по Челябинской области, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки)", - говорится в сообщении.

В настоящее время следственные действия продолжаются, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, уточняется в сообщении.