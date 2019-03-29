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Рабочие-строители на крыше здания в Москве.

Трудовые мигранты получат страховку в Узбекистане при поездке в Россию

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Миграция
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Страховой полис предполагает покрытие в размере 10 тысяч долларов.

ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. Страховщик "ИНГО-Узбекистан" объявил о запуске продукта по страхованию трудовых мигрантов, едущих из Узбекистана в Россию, сообщил РИА Новости гендиректор "ИНГО-Узбекистан" Бахтиёр Гайбуллаев.

"Мы его апробацию начали в 2018 году и в течение года дорабатывали все технические моменты. Уже с 19-го года мы массово этот продукт запускаем", - сказал он.

Прежде всего продукт будет предлагаться в специальных центрах подготовки мигрантов, которые собираются на работу в Россию.

Свечка.
CC BY-SA 2.0 / Shawn Carpenter / Candle
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Он сообщил, что такой полис предполагает покрытие в размере 10 тысяч долларов. В покрываемые риски входят расходы на неотложную медицинскую и первичную стоматологическую помощь, репатриацию и эвакуацию при несчастном случае. При этом стоимость полиса установлена на уровне 9 долларов при покупке на 30 дней, но страховку можно оформить на срок до трех месяцев.

Страховщики Узбекистана начали разрабатывать продукт по страхованию трудовых мигрантов, выезжающих за рубеж, после соответствующего указ президента. 

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Теги:
Россия, трудовые мигранты, Узбекистан



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