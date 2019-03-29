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Болельщики на торжественной церемонии закрытия чемпионата мира по футболу - 2018 на стадионе Лужники в Москве.

Почти четыре тысячи иностранцев нелегально остались в России после ЧМ-2018

© Sputnik / Алексей Куденко
Миграция
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Чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. Около четырех тысяч иностранных граждан, которые приехали в Россию как болельщики чемпионата мира по футболу 2018 года, до сих пор остаются на территории РФ, заявил депутат Госдумы РФ Валентина Пивненко на заседании рабочей группы Парламентской конференции Балтийского моря по миграции и интеграции.

© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Как пишет РИА Новости, в пятницу на площадке калининградской областной думы состоялось заседание рабочей группы Парламентской конференции Балтийского моря по миграции и интеграции, участие в котором приняли депутаты региональных заксобраний, представители некоммерческих организаций, эксперты из России, Германии, Швеции и Латвии.

"Не все болельщики оказались "чистыми" болельщиками. Были десятки случаев на северо-западе, когда пограничные службы пресекали попытки пересечения границы. Сейчас, к сожалению, более четырех тысяч болельщиков "гуляют" по территории РФ, но они никак себя негативно не проявили, они выявляются и персонально с каждым таким нелегалом разбираются", - сказала Пивненко.

Чемпионат мира по футболу впервые прошел в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи состоялись на 12 стадионах в 11 городах России.

Теги:
Миграция



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