Депутат: мигранты за 20 лет наполовину компенсировали убыль населения России

ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. Миграционный прирост за 20 лет компенсировал более половины естественной убыли населения России, сообщила депутат Госдумы РФ Валентина Пивненко.
В пятницу на площадке Калининградской областной Думы состоялось заседание рабочей группы Парламентской конференции Балтийского моря по миграции и интеграции, участие в котором приняли депутаты региональных заксобраний, представители некоммерческих организаций, эксперты из России, Германии, Швеции и Латвии.
"Миграционные процессы играют значимую роль в социально-экономическом и демографическом развитии России. За последние 20 лет миграционный прирост в значительной степени компенсировал более половины естественной убыли населения нашей страны", - цитирует Пивненко РИА Новости.
Она сообщила, что по расчетам федеральной службы Госстатистики, численность населения России на начало 2025 года составит от 142,8 миллиона до 145,6 миллиона человек. На 1 января 2019 года население РФ составило 146 миллионов.
"Мы приглашаем к нам тех, кто приходит по доброй воле, кто хочет получить у нас образование, работать. Нам нужна квалифицированная рабочая сила, нам нужны соотечественники, которые хотят к нам сюда приехать. Мы открыты, но мы открыты в рамках тех правил, которые должны быть едиными как в ЕС, так и в нашем российском государстве", - добавила Пивненко.
Основными направлениями миграционной политики, по ее словам, является создание для соотечественников, проживающих за рубежом, и мигрантов условий и стимулов для переселения в РФ. Вместе с тем, по словам депутата, законодатели работают над тем, чтобы этот вопрос был законодательно отрегулирован, чтобы избежать потоков нелегальных мигрантов.