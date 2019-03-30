Депутат: мигранты за 20 лет наполовину компенсировали убыль населения России

На 1 января 2019 года население РФ составило 146 миллионов человек.

ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. Миграционный прирост за 20 лет компенсировал более половины естественной убыли населения России, сообщила депутат Госдумы РФ Валентина Пивненко.

В пятницу на площадке Калининградской областной Думы состоялось заседание рабочей группы Парламентской конференции Балтийского моря по миграции и интеграции, участие в котором приняли депутаты региональных заксобраний, представители некоммерческих организаций, эксперты из России, Германии, Швеции и Латвии.

"Миграционные процессы играют значимую роль в социально-экономическом и демографическом развитии России. За последние 20 лет миграционный прирост в значительной степени компенсировал более половины естественной убыли населения нашей страны", - цитирует Пивненко РИА Новости.

© Sputnik / Евгений Одиноков Псковская область продолжает принимать соотечественников из Узбекистана

Она сообщила, что по расчетам федеральной службы Госстатистики, численность населения России на начало 2025 года составит от 142,8 миллиона до 145,6 миллиона человек. На 1 января 2019 года население РФ составило 146 миллионов.

"Мы приглашаем к нам тех, кто приходит по доброй воле, кто хочет получить у нас образование, работать. Нам нужна квалифицированная рабочая сила, нам нужны соотечественники, которые хотят к нам сюда приехать. Мы открыты, но мы открыты в рамках тех правил, которые должны быть едиными как в ЕС, так и в нашем российском государстве", - добавила Пивненко.

Основными направлениями миграционной политики, по ее словам, является создание для соотечественников, проживающих за рубежом, и мигрантов условий и стимулов для переселения в РФ. Вместе с тем, по словам депутата, законодатели работают над тем, чтобы этот вопрос был законодательно отрегулирован, чтобы избежать потоков нелегальных мигрантов.