Минзанятости РУ пообещало трудоустроить за рубежом около 40 тысяч граждан

В настоящее время на заработках за пределами республики находятся 2,6 миллиона человек.

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Министерство занятости и трудовых отношений (Минзанятости) Узбекистана планирует организовать трудоустройство 39,1 тысячи граждан республики за рубежом в 2019 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление президента страны Шавката Мирзиёева.

Ранее министерство сообщало, что в 2018 году власти Узбекистана планировали организованно обустроить за рубежом 52 тысячи человек.

"Определить основными направлениями содействия занятости населения на 2019 год… организованное трудоустройство 39,1 тысячи граждан за рубежом", — говорится в тексте документа.

В проекте постановления, подготовленного в конце прошлого года, указывалось, что в этом году за рубежом для граждан Узбекистана планировалось создать 200,4 тысячи рабочих мест.

© Sputnik / Валерий Мельников Сколько граждан Узбекистан планирует трудоустроить за рубежом в 2019 году

По официальным данным, в настоящее время на заработках за пределами Узбекистана с населением более 33 миллионов человек находятся 2,6 миллиона человек (около 20% экономически активного населения). По данным МВД РФ, граждане республики составляют порядка 10% (около миллиона человек) от всех мигрантов в России.

Ранее сообщалось, что в этом году в Узбекистане планируется создать более 370 тысяч рабочих мест. При этом более 182 тысяч человек будут заняты на сезонных и временных работах.

В рамках государственного заказа власти намерены создать более 64 тысяч свободных (вакантных) рабочих мест, а для лиц, нуждающихся в социальной защите и затрудняющихся в поиске работы, — свыше 46 тысяч.