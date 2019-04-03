Симоньян попросила депутатов РФ доработать миграционное законодательство

По ее словам, случаев, когда люди сталкиваются с препонами на пути к обретению гражданства, немало.

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Главный редактор МИА "Россия Сегодня", Sputnik и телеканала RT Маргарита Симоньян попросила российских депутатов усовершенствовать миграционное законодательство, чтобы соотечественники, желающие вернуться в Россию, не натыкались на преграды.

© Sputnik / Евгений Одиноков Псковская область продолжает принимать соотечественников из Узбекистана

"Это просьба, которую я озвучиваю на любой площадке, на которой оказываюсь... В 2002 году я вела телемост с президентом из Душанбе, где он пообещал дать гражданство герою России прапорщику Козлову. Знаменитая была история. И тогда он сказал, что законодательство в этой сфере нуждается в доработке. Прошло 17 лет. Я просто прошу вас - пожалуйста, доработайте", - сказала Симоньян во время парламентских слушаний в Госдуме.

Она обратила внимание на то, что RT реализует проект по поддержке соотечественников, желающих вернуться в Россию.

Как заявил в свою очередь спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, нужно "пересмотреть весь корпус миграционного законодательства".

Он отметил, что в Россию приезжают не только соотечественники, но и люди из других стран, постсоветских государств, которые хотят работать в РФ. Швыдкой подчеркнул, что "приезжают очень талантливые специалисты, в которых подчас страна, Россия, нуждается".