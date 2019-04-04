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Иностранные рабочие выходят на улицу

Жителя Тюмени будут судить за "резиновую квартиру" с 46 мигрантами

© Sputnik / Валерий Мельников
Миграция
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По данным Генеральной прокуратуры РФ, обвиняемый не собирался предоставлять гостям жилье для проживания.

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Прокуратура Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины, обвиняемого в фиктивной постановке на регистрационный учет в квартире более 40 иностранцев — в том числе граждан Узбекистана. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Установлено, что мужчина в период с декабря 2018 года по февраль 2019 года фиктивно зарегистрировал в квартире, где он проживает с матерью, 46 мигрантов из Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, обвиняемый не собирался предоставлять гостям жилье для проживания.

Было возбуждено дело о фиктивной постановке на учет иностранцев. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

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Теги:
квартира, Мигранты, мигрант, Россия, Тюмень



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