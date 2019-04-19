Операция "Нелегал" на Урале: почти сотню иностранцев отправят по домам

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Сотрудники полиции по итогам операции "Нелегал" выдворят из Свердловской области 96 иностранцев, сообщил представитель Главного управления МВД по региону Валерий Горелых.
В общей сложности органы внутренних дел выявили 633 нарушения. Из них 443 связаны с правилами въезда, выезда и пребывания иностранных граждан на территории РФ, еще 184 — с трудовой деятельностью. Наложены административные штрафы на сумму более 2,1 миллиона рублей.
"Представителями МВД выявлены факты причастности иностранных граждан к совершению различного рода преступлений и правонарушений. По таким эпизодам возбуждено 20 уголовных дел, из них 18 — за причастность к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. Еще семь нелегалов задержаны сыщиками в связи с тем, что находились в розыске, шесть — в федеральном и один — в международном", — подчеркнул Горелых.
Нарушители привлечены к административной ответственности, дактилоскопированы и поставлены на фотоучет, отметил Горелов.
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