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Иностранные граждане в очереди на дактилоскопическую регистрацию, архивное фото

Москва пополнила бюджет на пять млрд рублей за счет патентов для мигрантов

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Миграция
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Власти Москвы обнародовали цифры за первые четыре месяца 2019 года.

ТАШКЕНТ, 21 мая - Sputnik. Свыше пяти миллиардов рублей получила Москва от реализации патентов для мигрантов с начала 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу столичного департамента экономической политики и развития Дениса Тихонова.

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"За первые четыре месяца 2019 года в столичный бюджет от трудовых патентов поступило около 5,6 миллиарда рублей", – заявил Тихонов.

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Всего за 2018 год Миграционный центр Москвы выдал 451,6 тысячи трудовых патентов для работы в Москве, а объем поступлений в городской бюджет составил 17,4 миллиарда рублей.

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Теги:
трудовой патент, мигрант, Москва



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