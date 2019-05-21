Москва пополнила бюджет на пять млрд рублей за счет патентов для мигрантов

Власти Москвы обнародовали цифры за первые четыре месяца 2019 года.

ТАШКЕНТ, 21 мая - Sputnik. Свыше пяти миллиардов рублей получила Москва от реализации патентов для мигрантов с начала 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу столичного департамента экономической политики и развития Дениса Тихонова.

"За первые четыре месяца 2019 года в столичный бюджет от трудовых патентов поступило около 5,6 миллиарда рублей", – заявил Тихонов.

В каких сферах мигранты не могут работать в России

Всего за 2018 год Миграционный центр Москвы выдал 451,6 тысячи трудовых патентов для работы в Москве, а объем поступлений в городской бюджет составил 17,4 миллиарда рублей.