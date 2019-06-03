В РФ предложили создать базу инфекционных заболеваний трудовых мигрантов

Такая база может появиться, чтобы не допустить мигрантов, являющихся источником инфекционных заболеваний, к работе в стране.

ТАШКЕНТ, 3 июн - Sputnik. Роспотребнадзор предлагает создать государственный информационный ресурс об инфекционных заболеваниях трудовых мигрантов, сообщается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

База создается с целью раннего выявления инфекционных заболеваний, своевременного и оперативного проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий, а также для того, чтобы не допустить мигрантов, являющихся источником инфекционных заболеваний, к работе в стране.

Напомним, ежегодно в Россию въезжают около 2,5 миллиона граждан Узбекистана.

Свыше 17,7 миллиона человек были поставлены на миграционный учет в России в 2018 году, годом ранее эта цифра была на два миллиона меньше.