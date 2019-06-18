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Мигранты во время экзаменационного тестирования

Минтруда решит судьбу 15 тысяч узбекистанцев, не попавших в EPS-TOPIK

© Sputnik / Александр Поготов
Миграция
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Ранее по всей стране были открыты центры оценки профессиональной и языковой компетенции граждан выезжающих на работу в Корею. Новое положение вызвало критику в Сети. Кроме того, оставался открытым вопрос с теми, кто до вступления новых правил уже сдал экзамены и не оказался в списке потенциальных кандидатов.

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Министр занятости и трудовых отношений Шерзод Кудбиев на брифинге в Ташкенте рассказал, что ждет узбекистанцев, которые не попали в динамический рейтинг, так как проходили тестирование до введения "новой системы". Глава ведомства обещал учесть все возможные интересы и прийти к справедливому решению.

Новое положение
Ранее сообщалось, что в регионах Узбекистана откроют центры оценки профессиональной и языковой компетенции граждан, выезжающих на работу в Корею. Все сдавшие тесты теперь будут попадать в динамический рейтинг, который позволит пройти второе тестирование EPS-TOPIK для получения работы в Корее.

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Меняя порядок отбора Министерство занятости и трудовых отношений республики руководствовалось целью повысить прозрачность процедуры и сделать ее доступной для жителей разных регионов. Кроме того, по данным ведомства, ранее у корейской стороны были претензии к уровню предлагаемых кадров.

Директор центра тестирования из Ташкента написал в Минтруда открытое письмо, в котором заявил, что его компанию необоснованно обвиняют в коррупции, а также рассказал о 15 тысячах сдавших тест, которые не были включены в динамический рейтинг из-за "новой системы". Теперь они не могут участвовать в общем конкурсе и получить работу за рубежом.

В поисках выхода
На прошедшей в столице пресс-конференции министр труда Шерзод Кудбиев прокомментировал сложившуюся ситуацию и разъяснил, как теперь будет организован процесс тестирования и попадания в динамический рейтинг.

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Отвечая на вопрос представителя ООО "Бахо тест центр", глава Минтруда отметил, что в настоящее время решается вопрос о том, кого из ранее сдавших тест 15 тысяч человек включить в рейтинг. Преимущество будет у тех, кто набрал свыше 70 баллов из ста, но не исключается и тот вариант, что могут быть допущены все, так как испытания проводились до вступления в силу новых правил. На основании динамического рейтинга  составляются списки для прохождения в EPS-TOPIK, дающий право на трудоустройство в Южной Корее.

При этом Кудбиев обещал разобраться в ситуации, когда все запросы центра тестирования якобы остались без ответа. В случае, если ответственные работники не отреагировали на обращения должным образом, они понесут наказание, заверил министр.

"Что касается 15 тысяч человек, не внесенных в список, сейчас правила игры поменялись. Мы должны учесть множество юридических тонкостей, но думаю, в ближайшие дни мы примем по ним решение", — заявил глава Минтруда.

Он добавил, что министерство постарается учесть все интересы и прийти к компромиссному итогу.

 

Теги:
рабочие места, Южная Корея, трудовая миграция, трудовые мигранты, Мигранты, миграция, мигрант, работа



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