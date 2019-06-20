Гостиницу в РФ оштрафовали на 20 млн рублей из-за постояльцев-иностранцев

Владельцы гостиницы своевременно не уведомили полицию о прибытии иностранных граждан.

ТАШКЕНТ, 19 июн - Sputnik. Прокуроры оштрафовали московскую гостиницу почти на 20 миллионов рублей за несвоевременное уведомление полицейских о прибытии 45 иностранцев, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.

"Таганская межрайонная прокуратура Москвы провела проверку миграционного законодательства в гостинице "УК КС-Сервис". В ходе проверки установлено, что в гостиницу прибыло 45 иностранных граждан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уведомление о прибытии иностранца должно было быть представлено в течение рабочего дня, следующего за днем приезда.

"Однако в нарушение установленного законом срока "УК КС-Сервис", являющееся принимающей стороной, несвоевременно уведомило ОВМ ОМВД России по Таганскому району Москвы о прибытии указанных иностранных граждан", - сообщили в Генпрокуратуре.

Там указали, что таганский межрайонный прокурор возбудил в отношении юридического лица и руководителя организации дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 18.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.