МИД изучает ситуацию с депортацией 140 узбекистанцев из Финляндии

ТАШКЕНТ, 13 июл - Sputnik. Посольство Узбекистана в Риге изучает ситуацию, связанную с депортацией 140 граждан страны из Финляндии из-за подделки документов, сообщает МИД республики.

В пятницу финская телекомпания Yle сообщила, что миграционная служба Финляндии (Migri) приняла решение о выдворении из страны 140 граждан Узбекистана из-за фальшивых дипломов, с помощью которых они устроились на работу. По данным телекомпании, сотрудники Migri выяснили, что мигранты предоставили дипломы об окончании строительного техникума, который прекратил свое существование 26 лет назад, еще во времена СССР.

"Посольство Узбекистана в Риге подтвердило сообщения ряда СМИ о депортации из Финляндии граждан Узбекистана из-за сомнения в подлинности их документов об окончании учебного заведения", - говорится в сообщении на сайте министерства.

В настоящее время дипмиссия взяла ситуацию на контроль и установила контакты с официальными представителями финской стороны для получения более подробной информации.