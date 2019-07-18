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Автомобили полиции и скорой медицинской помощи

В Казахстане задержаны узбекистанцы, работавшие нелегально

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Миграция
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Всего было выявлено 11 "нелегалов". При транспортировке в отделение полиции служебная машина попала в ДТП.

ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. В Казахстане задержали 11 нелегальных мигрантов родом из Узбекистана, сообщили в МИД республики.

При транспортировке в отделение полиции служебная машина попала в ДТП. В ней находилось шесть задержанных. Четверо пострадали, а один скончался.

По данным МИД, тело погибшего в аварии отправлено в Узбекистан, пострадавшие госпитализированы в городскую больницу города Приозерск.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции - водителя служебной автомашины.

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Сейчас консульство занимается вопросами транспортировки ещё двух пострадавших в Узбекистан и взяло ситуацию под контроль.

Недавно сообщалось, что гражданин Узбекистана скончался во Владивостоке в результате ДТП. Мужчина находился и трудился в Приморском крае на законных основаниях с мая прошлого года.

В настоящее время решается вопрос о транспортировке тела умершего на родину за счет Фонда поддержки и защиты прав и интересов граждан, работающих за границей.

Теги:
ДТП, Казахстан, Казахстан, нелегальные мигранты, трудовые мигранты, Мигранты, мигрант



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