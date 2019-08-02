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Посетители в многофункциональном миграционном центре Москвы, архивное фото

Жээнбеков поблагодарил Путина за поддержку трудовых мигрантов

© Sputnik / Максим Блинов
Миграция
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Президент Кыргызстана поблагодарил российского лидера за миграционные послабления.

ТАШКЕНТ, 2 авг - Sputnik. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в пятницу на первом заседании Совета по связям с соотечественниками за рубежом поблагодарил главу РФ Владимира Путина за поддержку кыргызских трудовых мигрантов. Об этом передает РИА Новости.

По мнению Жээнбекова, условия пребывания кыргызстанцев, трудящихся в России, намного улучшились за последние годы.

"При личной поддержке президента России Владимира Путина, нашим гражданам были предоставлены миграционные послабления и возможность выйти из "черного списка". Кроме того, была создана возможность для работы в России с водительскими правами Кыргызской Республики”, - заявил он.

Жээнбеков добавил, что в последние годы заметна активная динамика во всех направлениях сотрудничества с соседними странами, в том числе с Россией, Казахстаном и Узбекистаном. Сформировался тесный и доверительный политический диалог. 

Теги:
Россия, Владимир Путин, мигрант, Сооронбай Жээнбеков, Кыргызстан



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