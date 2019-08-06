Эксперт о плюсах и минусах цифрового профиля для таксистов

По словам члена Общественной палаты РФ Елены Суторминой, в настоящее время в России легально трудятся около 700 тысяч водителей, а в теневом секторе — свыше миллиона человек.
Согласно данным правительства Москвы за январь 2019 года, более 40% водителей легального такси в столице РФ — иностранные граждане, преимущественно из стран СНГ. Их удостоверения невозможно проверить. Все это приводит к росту числа ДТП с участием такси, заявила Сутормина РИА Новости.
Координатор Федерации автовладельцев России по Красноярскому краю Егор Фролов считает, что идея оцифрации водителей хороша.
"К примеру, в компании "Яндекс. Такси" сказали, что их технологии позволят данную систему произвести таким образом, чтобы оцифровывался сам водитель", — сказал эксперт в эфире Sputnik Таджикистан.
Однако у системы могут быть и минусы. Он напомнил, что для работы на общественном транспорте в России водителям из других стран требуется подтверждать свои удостоверения.
По его словам, граждане, например, Узбекистана, Казахстана на самом деле "не подтверждают свое водительское удостоверение".
По его мнению, необходимо создавать таксопарки, в которых водитель проходил бы медицинское освидетельствование перед рейсом.
"Если создавать такие таксопарки, какие были в СССР, проще будет контролировать водителей и техническое состояние автомобилей, — отметил он. — Так как у нас очень много онлайн-сервисов — Uber, "Яндекс. Такси" и других, — здесь действительно (поможет — ред.) только оцифрация водителей, проверки их на усталость, установка специальных датчиков".
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