Эксперт о плюсах и минусах цифрового профиля для таксистов

В Общественной палате РФ предлагают создать цифровые профили водителей такси. Координатор Федерации автовладельцев России по Красноярскому краю Егор Фролов оценил эту идею.

По словам члена Общественной палаты РФ Елены Суторминой, в настоящее время в России легально трудятся около 700 тысяч водителей, а в теневом секторе — свыше миллиона человек.

Согласно данным правительства Москвы за январь 2019 года, более 40% водителей легального такси в столице РФ — иностранные граждане, преимущественно из стран СНГ. Их удостоверения невозможно проверить. Все это приводит к росту числа ДТП с участием такси, заявила Сутормина РИА Новости.

Координатор Федерации автовладельцев России по Красноярскому краю Егор Фролов считает, что идея оцифрации водителей хороша.

"К примеру, в компании "Яндекс. Такси" сказали, что их технологии позволят данную систему произвести таким образом, чтобы оцифровывался сам водитель", — сказал эксперт в эфире Sputnik Таджикистан.

Однако у системы могут быть и минусы. Он напомнил, что для работы на общественном транспорте в России водителям из других стран требуется подтверждать свои удостоверения.

По его словам, граждане, например, Узбекистана, Казахстана на самом деле "не подтверждают свое водительское удостоверение".

"Таким образом, на сегодняшний момент на общественном транспорте безопасность не обеспечена", — заявил Фролов.

По его мнению, необходимо создавать таксопарки, в которых водитель проходил бы медицинское освидетельствование перед рейсом.

"Если создавать такие таксопарки, какие были в СССР, проще будет контролировать водителей и техническое состояние автомобилей, — отметил он. — Так как у нас очень много онлайн-сервисов — Uber, "Яндекс. Такси" и других, — здесь действительно (поможет — ред.) только оцифрация водителей, проверки их на усталость, установка специальных датчиков".

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