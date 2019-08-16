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Рабочие-строители на крыше здания в Москве.

В 2019 году почти миллион узбекистанцев приехали на заработки в Россию

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Миграция
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За первое полугодие более 2,4 миллиона мигрантов прибыло в РФ для работы. Больше всего их - из Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. Пограничная служба ФСБ России опубликовала отчет по въезду иностранных граждан на территорию РФ.

За первое полугодие в Россию для работы приехало более 2,4 млн мигрантов. Больше всего их прибыло из Узбекистана (918 тысяч). На втором месте - граждане Таждикистана (523,9 тысячи). А замыкает тройку лидеров Кыргызстан (265 тысяч). 

Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов
© Facebook / Василий Колташов
Эксперт рассказал, как снизить уровень безработицы и миграции
Отмечается, что данные могут быть не совсем точными, так как многие мигранты посещают РФ несколько раз в год и каждый раз регистрируются по-новому.

Недавно министр экономики и промышленности Батыр Ходжаев заявил, что в Узбекистане не ожидается резкого снижения уровня трудовой миграции, а спрос рабочей силы будет превышать предложение.

По его словам, на местном рынке труда в среднесрочной перспективе сохранится тенденция превышения спроса над предложением. Однако работа в этом направлении идет, "есть соответствующие соглашения с другими государствами".

Теги:
работа, Россия, Россия, нелегальные мигранты, трудовые мигранты, Мигранты, мигрант



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