В 2019 году почти миллион узбекистанцев приехали на заработки в Россию

За первое полугодие более 2,4 миллиона мигрантов прибыло в РФ для работы. Больше всего их - из Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. Пограничная служба ФСБ России опубликовала отчет по въезду иностранных граждан на территорию РФ.

За первое полугодие в Россию для работы приехало более 2,4 млн мигрантов. Больше всего их прибыло из Узбекистана (918 тысяч). На втором месте - граждане Таждикистана (523,9 тысячи). А замыкает тройку лидеров Кыргызстан (265 тысяч).

Отмечается, что данные могут быть не совсем точными, так как многие мигранты посещают РФ несколько раз в год и каждый раз регистрируются по-новому.

Недавно министр экономики и промышленности Батыр Ходжаев заявил, что в Узбекистане не ожидается резкого снижения уровня трудовой миграции, а спрос рабочей силы будет превышать предложение.

По его словам, на местном рынке труда в среднесрочной перспективе сохранится тенденция превышения спроса над предложением. Однако работа в этом направлении идет, "есть соответствующие соглашения с другими государствами".