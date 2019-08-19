Узбекистанец выпрыгнул из вагона движущегося поезда, чтобы попасть в РФ

Ранее 31-летний гражданин получил запрет на пребывание в России сроком на 5 лет. Однако мужчина был не согласен с положением дел. Он купил билет на поезд, следующий из Казахстана транзитом через РФ. Находясь на территории Оренбургской области, вблизи поселка Чешкан Соль-Илецкого городского округа, узбекистнец выпрыгнул из вагона движущегося поезда.
Однако вскоре мигранта задержали местные пограничники. Затем он был передан сотрудникам полиции.
Прокуратура завела уголовное дело. Сейчас мужчина ожидает суда.