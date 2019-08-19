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Узбекистанец выпрыгнул из вагона движущегося поезда, чтобы попасть в РФ

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Миграция
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Ранее мужчина получил запрет на пребывание в России, но, купив билет на поезд, следующий транзитом через Оренбургскую область, предпринял попытку вновь оказаться в стране.

ТАШКЕНТ, 19 авг - Sputnik. Узбекистанец выпрыгнул из поезда на полном ходу, чтобы попасть на территорию РФ, сообщает прокуратура Оренбургской области.

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Ранее 31-летний гражданин получил запрет на пребывание в России сроком на 5 лет. Однако мужчина был не согласен с положением дел. Он купил билет на поезд, следующий из Казахстана транзитом через РФ. Находясь на территории Оренбургской области, вблизи поселка Чешкан Соль-Илецкого городского округа, узбекистнец выпрыгнул из вагона движущегося поезда. 

Однако вскоре мигранта задержали местные пограничники. Затем он был передан сотрудникам полиции.

Прокуратура завела уголовное дело. Сейчас мужчина ожидает суда.

Теги:
въезд, нелегальные мигранты, трудовые мигранты, Мигранты, мигрант, прыжок, движение поездов, скоростной поезд, электропоезд, Поезд



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