Узбекистанец выпрыгнул из вагона движущегося поезда, чтобы попасть в РФ

Ранее мужчина получил запрет на пребывание в России, но, купив билет на поезд, следующий транзитом через Оренбургскую область, предпринял попытку вновь оказаться в стране.

ТАШКЕНТ, 19 авг - Sputnik. Узбекистанец выпрыгнул из поезда на полном ходу, чтобы попасть на территорию РФ, сообщает прокуратура Оренбургской области.

Ранее 31-летний гражданин получил запрет на пребывание в России сроком на 5 лет. Однако мужчина был не согласен с положением дел. Он купил билет на поезд, следующий из Казахстана транзитом через РФ. Находясь на территории Оренбургской области, вблизи поселка Чешкан Соль-Илецкого городского округа, узбекистнец выпрыгнул из вагона движущегося поезда.

Однако вскоре мигранта задержали местные пограничники. Затем он был передан сотрудникам полиции.

Прокуратура завела уголовное дело. Сейчас мужчина ожидает суда.