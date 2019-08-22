МИД разъяснил, кем могут работать узбекистанцы в Ханты-Мансийске

Ранее в регионе было снято ограничение на работу граждан Узбекистана в сфере общественного питания.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана разъяснило, кем могут работать узбекистанцы в Ханты-Мансийском автономном округе России.

Ранее в регионе было снято ограничение для иностранных граждан на осуществление трудовой деятельности в сфере общественного питания.

На днях Генеральное консульство Узбекистана в Екатеринбурге получило по этому поводу официальное разъяснение первого заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округ.

Как уточняет пресс-служба МИД, граждане Узбекистана могут работать в регионе поварами при наличии среднего профессионального образования, опыта работы, медицинской книжки и разрешения на временное проживание либо вида на жительство в РФ.