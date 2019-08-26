Льготы и страхование: как власти Узбекистана поддержат мигрантов

Мигранты получат страхование рисков отказа в выдаче патента и других разрешительных документов на трудоустройство, страхование рисков невозврата кредитов, выданных для оплаты транспортных и других расходов по трудоустройству за рубежом, и добровольное медицинское страхование.

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. Принято постановление правительства "О дополнительных мерах по защите прав и законных интересов граждан Республики Узбекистан, осуществляющих временную трудовую деятельность за рубежом", сообщает Telegram-канал "Правовая информация".

До 1 января 2020 года будут созданы центры предвыездной ориентации граждан, которые отправляются на работу за рубеж.

Также всем работникам предоставят страховку на льготной основе. Мигранты получат страхование рисков отказа в выдаче патента и других разрешительных документов на трудоустройство, страхование рисков невозврата кредитов, выданных для оплаты транспортных и других расходов по трудоустройству за рубежом, и добровольное медицинское страхование.

Те, кто вернулся в Узбекистан и являются безработными, смогут пройти профессиональное обучение, переподготовку и повышение квалификации.

Также в 2020-2021 годах будут открыты представительства Агентства по внешней трудовой миграции в городах Екатеринбург, Новосибирск, Волгоград, Пятигорск, Стамбул, Нур-Султан, Дубай.