16:55 26 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB138.47
  • EUR10092.14
  • USD9061.00
Поиск
Иностранный рабочий курит

Льготы и страхование: как власти Узбекистана поддержат мигрантов

© Sputnik / Валерий Мельников
Миграция
Получить короткую ссылку
13701

Мигранты получат страхование рисков отказа в выдаче патента и других разрешительных документов на трудоустройство, страхование рисков невозврата кредитов, выданных для оплаты транспортных и других расходов по трудоустройству за рубежом, и добровольное медицинское страхование.

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. Принято постановление правительства "О дополнительных мерах по защите прав и законных интересов граждан Республики Узбекистан, осуществляющих временную трудовую деятельность за рубежом", сообщает Telegram-канал "Правовая информация".

До 1 января 2020 года будут созданы центры предвыездной ориентации граждан, которые отправляются на работу за рубеж.

Трудовым мигрантам Узбекистана будут выдавать квартиры в кредит
Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана
Трудовым мигрантам Узбекистана будут выдавать квартиры в кредит
Также всем работникам предоставят страховку на льготной основе. Мигранты получат страхование рисков отказа в выдаче патента и других разрешительных документов на трудоустройство, страхование рисков невозврата кредитов, выданных для оплаты транспортных и других расходов по трудоустройству за рубежом, и добровольное медицинское страхование.

Те, кто вернулся в Узбекистан и являются безработными, смогут пройти профессиональное обучение, переподготовку и повышение квалификации.

Также в 2020-2021 годах будут открыты представительства Агентства по внешней трудовой миграции в городах Екатеринбург, Новосибирск, Волгоград, Пятигорск, Стамбул, Нур-Султан, Дубай.

Теги:
нелегальные мигранты, кодекс для мигрантов, трудовые мигранты, Мигранты, мигрант



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Археологические раскопки в Кампиртепе проводятся с 1978 года сотрудниками Тохаристанской экспедиции под руководством Эдварда Ртвеладзе
Узбекская Александрия: археологи показали город времен Македонского — фото
Гаспарян: Никакие итоги G7 - видео
Главные итоги первых 6 месяцев 2019 года - инфографика

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054