В Москве экс-полицейские фиктивно зарегистрировали 64 тысячи мигрантов

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Двоих бывших полицейских будут судить в Москве за незаконную постановку на учет более 64 тысяч мигрантов, пишет РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлию Иванову.

"Соучастники получили от лиц, представляющих интересы иностранных граждан, взятку в размере более 44 миллионов рублей за организацию незаконной постановки на миграционный учет по месту пребывания на территории Новой Москвы. В результате преступной деятельности соучастники осуществили фиктивную постановку на учет по месту пребывания более 64 тысяч иностранных граждан", - сказала Иванова.

На Урале экс-полицейский пойдет под суд за организацию незаконной миграции

По ее словам, по делу также проходят шесть человек, не имевших отношения к госслужбе. В зависимости от роли в банде их обвиняют в организации преступного сообщества с использованием служебного положения и участии в нем, в получении и даче взятки в особо крупном размере, в организации незаконной миграции, легализации, покушении на незаконное приобретение и хранение наркотических средств.

По версии следствия, в период с июля 2016 года по октябрь 2017 года полицейские, работавшие в Новой Москве, и их родственница - 58-летняя москвичка, создали преступное сообщество и вовлекли в него еще ряд людей.

Она рассказала, что преступление было выявлено следователями ГСУ СК России по Москве при расследовании уголовного дела в отношении одного из бывших сотрудников полиции по факту покушения на незаконное приобретение и хранение наркотических средств, совершенные в особо крупном размере.

Следователи направили в суд уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением.