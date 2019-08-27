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Нашивка на рукаве сотрудника полиции в России, архивное фото

В Москве экс-полицейские фиктивно зарегистрировали 64 тысячи мигрантов

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Миграция
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Таким образом двое бывших правоохранителя получили взятки в размере более 44 миллионов рублей.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Двоих бывших полицейских будут судить в Москве за незаконную постановку на учет более 64 тысяч мигрантов, пишет РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлию Иванову.

Дмитрий Михайлов
© Foto : Из личного архива Дмитрия Михайлова
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"Соучастники получили от лиц, представляющих интересы иностранных граждан, взятку в размере более 44 миллионов рублей за организацию незаконной постановки на миграционный учет по месту пребывания на территории Новой Москвы. В результате преступной деятельности соучастники осуществили фиктивную постановку на учет по месту пребывания более 64 тысяч иностранных граждан", - сказала Иванова.

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По ее словам, по делу также проходят шесть человек, не имевших отношения к госслужбе. В зависимости от роли в банде их обвиняют в организации преступного сообщества с использованием служебного положения и участии в нем, в получении и даче взятки в особо крупном размере, в организации незаконной миграции, легализации, покушении на незаконное приобретение и хранение наркотических средств.

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По версии следствия, в период с июля 2016 года по октябрь 2017 года полицейские, работавшие в Новой Москве, и их родственница - 58-летняя москвичка, создали преступное сообщество и вовлекли в него еще ряд людей.

Она рассказала, что преступление было выявлено следователями ГСУ СК России по Москве при расследовании уголовного дела в отношении одного из бывших сотрудников полиции по факту покушения на незаконное приобретение и хранение наркотических средств, совершенные в особо крупном размере.

Следователи направили в суд уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением.

Теги:
нелегальные мигранты, Мигранты, Москва, Россия



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