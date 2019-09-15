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Рабочие-строители на крыше здания в Москве.

В РФ доля мигрантов в ряде отраслей будет ограничена

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Миграция
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В РФ разработан законопроект, согласно которому, в ряде отраслей экономики будет ограничена доля мигрантов.

ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik. В России в следующем году планируют ограничить долю иностранных рабочих в ряде отраслей экономики, сообщает Sputnik Таджикистан.

Такой проект одобрили на заседании РТК по регулированию социально-трудовых отношений.

Документ предлагает сохранить норму, установленную для мигрантов на 2019-й. Однако, по предложению Минстроя, снижение работников-иностранцев предусматривается в Амурской области, Бурятии и Москве.

"На заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений одобрен проект постановления правительства РФ "Об установлении на 2020 год допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории РФ отдельные виды экономической деятельности", - уточнили в ведомстве.

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Для Дагестана допустимая доля мигрантов в сфере строительства в 2020-м будет установлена отдельно и составит 50%.

Также Минсельхоз России предложил установить допустимую долю мигрантов в сфере выращивания овощей на всей территории страны без исключения.

Отмечается, что допустимая доля мигрантов позволит урегулировать привлечение рабочей силы с учетом региональных особенностей рынка труда и приоритетный порядок трудоустройства россиян.




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