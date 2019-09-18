Минтруд: мы каждый раз поднимаем вопрос миграционной амнистии в РФ

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. Узбекистан ведет активную работу по введению миграционной амнистии для своих граждан в РФ.
Об этом заявил первый заместитель председателя Министерства занятости и трудовых отношений Эркин Мухитдинов, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik Узбекистан.
Как рассказал Мухитдинов, по этому направлению работает отдельная рабочая комиссия при участии представителей российской стороны. Председатели этой комиссии - министры труда Узбекистана и России.
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По его словам, данный вопрос поднимается еще с ноября 2018 года.
"С тех пор прошло два заседания рабочей комиссии. Мы каждый раз поднимаем вопрос миграционной амнистии", - сказал замминистра.
Миграционная амнистия предполагает, что все граждане Узбекистана, которые находятся в России незаконно, могут до определенного срока беспрепятственно выехать за пределы РФ, а затем вернуться обратно, не понеся за это административного наказания. Подобные инициативы уже несколько раз были реализованы в РФ для граждан Кыргызстана и Таджикистана.