16:35 18 Сентября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB146.51
  • EUR10421.13
  • USD9411.30
Поиск
Иностранные рабочие во время проверки документов

Минтруд: мы каждый раз поднимаем вопрос миграционной амнистии в РФ

© Sputnik / Валерий Мельников
Миграция
Получить короткую ссылку
177 0 0

Первый заместитель председателя Министерства занятости и трудовых отношений Эркин Мухитдинов рассказал, какая работа ведется по введению миграционной амнистии для граждан Узбекистана, работающих в России.

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. Узбекистан ведет активную работу по введению миграционной амнистии для своих граждан в РФ.

Об этом заявил первый заместитель председателя Министерства занятости и трудовых отношений Эркин Мухитдинов, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik Узбекистан.

Как рассказал Мухитдинов, по этому направлению работает отдельная рабочая комиссия при участии представителей российской стороны. Председатели этой комиссии - министры труда Узбекистана и России.

Эксперт: миграция - это риск, который необходимо страховать >>>

По его словам, данный вопрос поднимается еще с ноября 2018 года.

"С тех пор прошло два заседания рабочей комиссии. Мы каждый раз поднимаем вопрос миграционной амнистии", - сказал замминистра.

Работа за компьютером
CC0 / pixabay
Главное управление миграции и оформления гражданства обзавелось сайтом
Однако пока коллеги с российской стороны не дают точного ответа. Данный проект все еще в стадии рассмотрения.

Миграционная амнистия предполагает, что все граждане Узбекистана, которые находятся в России незаконно, могут до определенного срока беспрепятственно выехать за пределы РФ, а затем вернуться обратно, не понеся за это административного наказания. Подобные инициативы уже несколько раз были реализованы в РФ для граждан Кыргызстана и Таджикистана.

Теги:
миграционное законодательство РФ, Нелегальная миграция, нелегальные мигранты, незаконная миграция, миграционный режим, трудовая миграция, трудовые мигранты, Мигранты, миграция, мигрант



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Кукольное царство: фоторепортаж с завода "Ташигрушка"
На полигоне Гурумсарай стартовали международные военные учения Центр-2019
Сила - в единстве: в Узбекистане стартовали учения "Центр-2019"
Торгово-экономическая миссия Казахстана в Узбекистане
Торгово-экономическая миссия Казахстана в Узбекистане

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054