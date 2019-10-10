Казахстан лидирует по притоку мигрантов в странах бывшего СССР

Среди прибалтийских стран охотнее всего мигранты едут в Эстонию - 14,7% от всех жителей, в Латвию - 13%, в Литве их чуть более 4%.

ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. Среди стран бывшего СССР по удельному весу мигрантов среди населения страны лидирует Казахстан, там их 20%, рассказала РИА Новости завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова.

"Среди стран бывшего Советского Союза больше всего среди населения мигрантов в Казахстане - 20%, меньше всего - в Грузии и Азербайджане - чуть больше 2%", - сообщила Егорова.

По ее словам, среди прибалтийских стран охотнее всего мигранты едут в Эстонию - 14,7% от всех жителей, в Латвию - 13%, в Литве их чуть более 4%.

В России удельный вес мигрантов составляет 8%.

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Во вторник Всемирный банк в своем докладе отметил, что темпы роста экономики в Европе и Центральной Азии замедляются, демографическая ситуация ухудшается, и помочь в решении этих вопросов может приезд мигрантов.

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Напомним, количество иностранных граждан, посетивших Узбекистан за первые полгода 2019-го, составило, по данным Госкомстата, более 3,6 млн человек.

Этот показатель выше аналогичных данных прошлого года на 35%.

А вот число граждан, решивших в этот же период выехать за рубеж, напротив, снизилось на 11% - стало чуть более 6,2 млн человек против 7 млн в первом полугодии 2018-го.

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Из них в этом году почти 6 млн отправились в страны СНГ к родственникам, на заработки и в качестве туристов, остальные решили посетить страны дальнего зарубежья.