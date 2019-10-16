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В Москве вопрос выдачи гражданства РФ детям будет решаться за 3 месяца

© Sputnik / Алексей Куденко
Миграция
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Теперь доступна услуга оформления российского гражданства для детей в упрощенном порядке за три месяца вместо шести.

ТАШКЕНТ, 16 окт - Sputnik. Во флагманском офисе "Мои документы" Центрального административного округа Москвы теперь можно будет оформить российское гражданство для детей в упрощенном порядке, сообщается на сайте мэра столицы.

Отныне решение принимается в течение трех месяцев вместо шести.

"Доступна услуга оформления российского гражданства для детей в упрощенном порядке. Ей могут воспользоваться семьи, в которых один из родителей является гражданином России и проживает в Москве. Для принятия решения потребуется всего три месяца вместо шести", - говорится в сообщении.

Подать заявление можно по предварительной записи на портале mos.ru, выбрав подходящие день и время для посещения.

Срок рассмотрения заявки на получение гражданства РФ снизят вдвое >>

Напомним, правительство РФ также одобрило законопроект, по которому срок рассмотрения заявки на получение российского гражданства в упрощенном порядке сокращается.

Принятие закона позволит усовершенствовать институт российского гражданства, а также сократить существующие административные барьеры для его приобретения лицами, проживающими в РФ на законных основаниях.

Теги:
Мигранты, миграция, мигрант, дети, граждане России, гражданство, Россия, Россия



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