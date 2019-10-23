Объять необъятное: каким будет Миграционный кодекс СНГ

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik, Марина Чернышова-Мельник. В штаб-квартире Межпарламентской ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) прошло заседание Постоянной комиссии по социальной политике и правам человека.

Представители парламентов нескольких постсоветских республик, научных кругов, профильных ведомств и международных структур обсуждали несколько вопросов: трудовая миграция, оборона и безопасность; как улучшить законодательство в этих сферах и противодействовать угрозам (экстремистской и террористической деятельности). Одной из главных тем стал проект модельного Миграционного кодекса.

Sputnik Таджикистан выслушал доклады и комментарии экспертов, чтобы узнать подробности будущего документа.

Что такое Миграционный кодекс

Модельный Миграционный кодекс СНГ — это систематизированный правовой акт рекомендательного характера. То есть это не закон, который принят и вступит в силу на территории СНГ — ни сейчас, ни в будущем.

Этот кодекс представляет собой объединение актуальных законов в сфере миграции, которые действуют на территории государств-участников СНГ.

Также эксперты учитывали при работе над кодексом "Конвенцию СНГ о правовом статусе трудящихся – мигрантов и членов их семей государств-участников СНГ" и некоторые модельные акты, разработанные в рамках других интеграционных объединений (ЕАЭС, ОДКБ).

Миграционный кодекс охватывает темы: правовое положение иностранных граждан на территории разных государств, внутренняя и внешняя миграция, порядок въезда и выезда, различные цели миграции, набор иностранной рабочей силы, адаптация мигрантов в чужой стране, налогообложение и госпошлины, социальное обеспечение мигрантов и так далее. Кодекс объемом более ста страниц состоит из 25 глав.

На сегодняшний день Миграционный кодекс принят только в Азербайджане (из всех стран-участниц СНГ). В остальных государствах этот документ будут использовать при разработке официальных законов в сфере миграции, при внесении дополнений и изменений в действующие законы.

Сервисные организации и реестр трудовой силы

Один из разработчиков документа — доцент кафедры гражданского и трудового права Северо-Западного института управления РАНХиГС при президенте РФ Галина Елистратова — отметила несколько важных аспектов кодекса: положения о переходе к электронному документообороту и использовании электронной подписи, о гарантиях сотрудников при диспансеризации. По мнению Елистратовой, больше всего трудностей вызвала глава о привлечении зарубежных работников.

"Перед нами стояла задача разработать правовые нормы на эту тему. Но не было какой-то законодательной основы, действующих законов в какой-либо стране СНГ. Поэтому мы сделали акцент на принципах международного права и конституционных принципах каждого государства, на базе которых установили основные права работников", — сказала эксперт.

Директор программ Международного альянса "Трудовая миграция" Сергей Болдырев напомнил о двух модельных законах, которые ранее приняла МПА СНГ: "О миграции" и "О миграции трудовых ресурсов". Они уже регулируют ряд важных проблем. Болдырев указал на отсутствие аналогичных правовых актов в международном праве и национальных законодательствах.

"Это инновационные документы, подобных никто прежде не разрабатывал", — подчеркнул Сергей Болдырев.

Его поддержала заместитель руководителя Департамента "Всеобщей конфедерации профсоюзов" по вопросам защиты социально-экономических интересов трудящихся Вера Савинова: "Такой практики нет. Ведь существующие нормы международного права касаются только прав мигрантов, а не вопроса регулирования процессов", — сказала она.

Сразу несколько экспертов подчеркнули ценность законодательной новеллы кодекса: глава 23 про государственные органы и негосударственные сервисные организации, оказывающие услуги в сфере миграции. Там четко отрегулированы правила аккредитации подобных фирм-посредников, их права, обязанности и ограничения в работе. Сервисные организации могут помогать иностранным гражданам оформлять документы на получение патентов, искать легальную работу, заключать трудовые договоры и договоры аренды жилья, вести базы актуальных вакансий на национальном рынке труда и так далее.

Разработчики кодекса предлагают ужесточить требования к сервисным организациям. Согласно статье 142 Миграционного кодекса, сервисная организация, чтобы получить право на оказание услуг в сфере миграции, должна аккредитоваться в уполномоченном государственном органе. У такой организации должно быть помещение, подходящее для оказания услуг в сфере миграции. Также в штате должен работать сотрудник, имеющий стаж работы не менее одного года в области внешней трудовой миграции. А у руководителя сервисной организации должно быть высшее профессиональное образование и стаж работы в области внешней трудовой миграции не менее двух лет.

Член комиссии, председатель Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по социальным вопросам, семьи и охране здоровья Хилолби Джумахон Курбонзода добавила, что сервисные организации, которые хотят функционировать на рынке услуг мигрантов, должны отражать в своих уставных документах принципы своей работы в этой сфере.

По мнению члена комиссии, члена Комитета Жогорку Кенеша Кыргызстана по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Аиды Исмаиловой, самые важные темы, которые охватывает Миграционный кодекс, — трудовые взаимоотношения с участием мигрантов, социальная помощь и здравоохранение.

"Также очень ценно, что наша комиссия предлагает вести постоянный общий реестр иностранных граждан, которые подтвердили свою квалификацию и готовы работать в соответствии с трудовым законодательством", — сказала эксперт Sputnik Таджикистан.

После бурных обсуждений новых идей и дополнений к документу разработчики приняли решение в целом одобрить проект Миграционного кодекса и просить Совет МПА СНГ включить соответствующий вопрос в повестку дня очередного пленарного заседания МПА СНГ. Председатель комиссии Ариф Гафар оглы Рагимзаде призвал коллег воздержаться от бесконечного расширения Миграционного кодекса и дополнительных правил.

"Нельзя объять все в одном законе. Наш документ посвящен сфере миграции. Важно дать главные правила строго в рамках темы. Будем надеяться, что наши рекомендации помогут улучшить миграционные законы во всех странах-участниках СНГ", — заключил эксперт.