Объять необъятное: каким будет Миграционный кодекс СНГ

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik, Марина Чернышова-Мельник. В штаб-квартире Межпарламентской ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) прошло заседание Постоянной комиссии по социальной политике и правам человека.
Представители парламентов нескольких постсоветских республик, научных кругов, профильных ведомств и международных структур обсуждали несколько вопросов: трудовая миграция, оборона и безопасность; как улучшить законодательство в этих сферах и противодействовать угрозам (экстремистской и террористической деятельности). Одной из главных тем стал проект модельного Миграционного кодекса.
Sputnik Таджикистан выслушал доклады и комментарии экспертов, чтобы узнать подробности будущего документа.
Что такое Миграционный кодекс
Модельный Миграционный кодекс СНГ — это систематизированный правовой акт рекомендательного характера. То есть это не закон, который принят и вступит в силу на территории СНГ — ни сейчас, ни в будущем.
Этот кодекс представляет собой объединение актуальных законов в сфере миграции, которые действуют на территории государств-участников СНГ.
Миграционный кодекс охватывает темы: правовое положение иностранных граждан на территории разных государств, внутренняя и внешняя миграция, порядок въезда и выезда, различные цели миграции, набор иностранной рабочей силы, адаптация мигрантов в чужой стране, налогообложение и госпошлины, социальное обеспечение мигрантов и так далее. Кодекс объемом более ста страниц состоит из 25 глав.
На сегодняшний день Миграционный кодекс принят только в Азербайджане (из всех стран-участниц СНГ). В остальных государствах этот документ будут использовать при разработке официальных законов в сфере миграции, при внесении дополнений и изменений в действующие законы.
Сервисные организации и реестр трудовой силы
Один из разработчиков документа — доцент кафедры гражданского и трудового права Северо-Западного института управления РАНХиГС при президенте РФ Галина Елистратова — отметила несколько важных аспектов кодекса: положения о переходе к электронному документообороту и использовании электронной подписи, о гарантиях сотрудников при диспансеризации. По мнению Елистратовой, больше всего трудностей вызвала глава о привлечении зарубежных работников.
Директор программ Международного альянса "Трудовая миграция" Сергей Болдырев напомнил о двух модельных законах, которые ранее приняла МПА СНГ: "О миграции" и "О миграции трудовых ресурсов". Они уже регулируют ряд важных проблем. Болдырев указал на отсутствие аналогичных правовых актов в международном праве и национальных законодательствах.
"Это инновационные документы, подобных никто прежде не разрабатывал", — подчеркнул Сергей Болдырев.
Его поддержала заместитель руководителя Департамента "Всеобщей конфедерации профсоюзов" по вопросам защиты социально-экономических интересов трудящихся Вера Савинова: "Такой практики нет. Ведь существующие нормы международного права касаются только прав мигрантов, а не вопроса регулирования процессов", — сказала она.
Разработчики кодекса предлагают ужесточить требования к сервисным организациям. Согласно статье 142 Миграционного кодекса, сервисная организация, чтобы получить право на оказание услуг в сфере миграции, должна аккредитоваться в уполномоченном государственном органе. У такой организации должно быть помещение, подходящее для оказания услуг в сфере миграции. Также в штате должен работать сотрудник, имеющий стаж работы не менее одного года в области внешней трудовой миграции. А у руководителя сервисной организации должно быть высшее профессиональное образование и стаж работы в области внешней трудовой миграции не менее двух лет.
По мнению члена комиссии, члена Комитета Жогорку Кенеша Кыргызстана по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Аиды Исмаиловой, самые важные темы, которые охватывает Миграционный кодекс, — трудовые взаимоотношения с участием мигрантов, социальная помощь и здравоохранение.
"Также очень ценно, что наша комиссия предлагает вести постоянный общий реестр иностранных граждан, которые подтвердили свою квалификацию и готовы работать в соответствии с трудовым законодательством", — сказала эксперт Sputnik Таджикистан.
"Нельзя объять все в одном законе. Наш документ посвящен сфере миграции. Важно дать главные правила строго в рамках темы. Будем надеяться, что наши рекомендации помогут улучшить миграционные законы во всех странах-участниках СНГ", — заключил эксперт.