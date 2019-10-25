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В Ташкенте стало популярным движение Позвони своим

В Ташкенте стало популярным движение "Позвони своим"

Хокимият
Миграция
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Sputnik Узбекистан

Проект начался совсем недавно, но инициатива уже горячо поддерживается жителями махаллей и их родственниками, которые далеко.

ТАШКЕНТ, 25 окт - Sputnik. В Ташкенте набирает популярность движение "Позвони своим", сообщает хокимият.

Суть программы заключается в том, что председатели махаллинских комитетов звонят "своим": жителям махаллей, уехавшим за рубеж на учебу или по работе.

"Конечно же они скучают – и по семье, и по соседям, и по звукам голосов, и по нашей кухне, и по родному воздуху. Поэтому такие звонки, неформальные, им дороги", - говорится в сообщении.

Также в 11 махаллях города проводится пилотный проект по обустройству места переговоров. Не в каждой семье есть компьютер и доступ в Интернет, и не все люди владеют новой компьютерной техникой, особенно трудно ее освоить пожилым.

Поэтому для них в махаллинском комитете оборудуется уголок для переговоров с родственниками.

Проект начался совсем недавно, но инициатива уже горячо поддерживается жителями махаллей и теми, кто пока далеко от родного дома.

Теги:
Мигранты, мигрант, трудовая миграция, миграция, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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