В Ташкенте стало популярным движение "Позвони своим"

Проект начался совсем недавно, но инициатива уже горячо поддерживается жителями махаллей и их родственниками, которые далеко.

ТАШКЕНТ, 25 окт - Sputnik. В Ташкенте набирает популярность движение "Позвони своим", сообщает хокимият.

Суть программы заключается в том, что председатели махаллинских комитетов звонят "своим": жителям махаллей, уехавшим за рубеж на учебу или по работе.

"Конечно же они скучают – и по семье, и по соседям, и по звукам голосов, и по нашей кухне, и по родному воздуху. Поэтому такие звонки, неформальные, им дороги", - говорится в сообщении.

Также в 11 махаллях города проводится пилотный проект по обустройству места переговоров. Не в каждой семье есть компьютер и доступ в Интернет, и не все люди владеют новой компьютерной техникой, особенно трудно ее освоить пожилым.

Поэтому для них в махаллинском комитете оборудуется уголок для переговоров с родственниками.

Проект начался совсем недавно, но инициатива уже горячо поддерживается жителями махаллей и теми, кто пока далеко от родного дома.